В Лондоне подготовили план действий на случай смерти Елизаветы II - СМИ

Первому о смерти королевы ее личный секретарь сообщит премьер-министру. Эту новость он сообщит фразой "Лондонский мост рухнул". О смерти ее предшественника Георга VI сообщали "Угол Гайд-парка". Следующими об этом узнают руководители 15 стран, покоренные британской монархии, и страны британского содружества.

Только после этого о смерти сообщат СМИ. Это произойдет гораздо быстрее, чем с ее предшественником, о гибели которого в ВВС сообщили только через 4 часа, в то время как о смерти Дианы мир узнал уже в течение 15 минут. Несмотря на то, что много лет ВВС первыми узнавали о королевской смерти, на этот раз все мировые СМИ узнают сразу. А ВВС активирует систему оповещения чрезвычайных новостей, которая была создана еще во времена холодной войны на случай атаки на объекты инфраструктуры страны.

Все СМИ уже подготовили много материалов и фильмов посвященных королеве. Сообщается, что у заместителя главного редактора The Guardian на стене висит уже подготовленный список историй и статей, а The Times имеют материалы, которые будут публиковаться в течение 11 дней после смерти Елизаветы.

Напомним, 21 марта этого года королеве Англии исполнится 91 год. Сейчас она дольше всех в истории Великобритании находится на престоле. Елизавета стала монархом в 1952 году, в возрасте 25 лет.

Сообщается, что она будет первым монархом, которого будут отпевать в Вестминстерском аббатстве, а похоронят королеву в усыпальнице Виндзорского замка.

Напомним, вчера, 17 марта, Елизавета Вторая подписала закон о выходе из ЕС .