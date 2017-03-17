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У Лондоні підготували план дій на випадок смерті Єлизавети II - ЗМІ

У Лондоні підготували план дій на випадок смерті Єлизавети II - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. У Лондоні підготувалися до смерті 90-річної королеви Великої Британії Єлизавети II та створили план дій уряду та ЗМІ на цей випадок, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Першому про смерть королеви її особистий секретар повідомить прем’єр-міністру. Цю новину він сповістить фразою “Лондонський міст рухнув”. Про смерть її попередника Георга VI повідомляли “Кут Гайд-парка”. Наступними про це дізнаються очільники 15 країн, підкорених британській монархії, та країни британської співдружності.

Тільки після цього про смерть повідомлять ЗМІ. Це станеться набагато швидше, ніж з її попередником, про загибель якого у ВВС повідомили тільки через 4 години, у той час як про смерть Діани світ дізнався вже протягом 15 хвилин. Незважаючи на те, що багато років ВВС першими дізнавалися про королівські смерті, цього разу всі світові ЗМІ дізнаються одночасно. А ВВС активує систему сповіщення надзвичайних новин, яку було створено ще у часи холодної війни на випадок атаки на об’єкти інфраструктури країни.

Усі ЗМІ вже підготували багато матеріалів та фільмів присвячених королеві. Повідомляється, що у заступника головного редактора The Guardian на стіні висить вже підготовлений список історій та статей, а The Times мають матеріали, які будуть публікуватись протягом 11 днів після смерті Єлизавети.

Нагадаємо, 21 березня цього року королеві Англії виповниться 91 рік. Наразі вона найдовше за історію Великої Британії перебуває на престолі. Єлизавета стала монархом у 1952 році, у віці 25 років.

Повідомляється, що вона буде першим монархом, якого будуть відспівувати у Вестмінстерському абатстві, а поховають королеву в усипальні Віндзорського замку.

Нагадаємо, вчора, 17 березня, Єлизавета ІІ підписала закон про вихід із ЄС.

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