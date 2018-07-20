В Лондоне обсудили вопросы строительства ХОЯТ-2 в Чернобыльской зоне
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Сегодня, 20 июля, в Лондоне (Великобритания) началось очередное рабочее заседание Ассамблеи вкладчиков Чернобыльского фонда "Укрытие" и доноров Счета ядерной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии, передает УНН.
В частности, на Ассамблее обсуждался завершения строительства и ввода в эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2.
"Сегодня на заседании Ассамблеи мы говорили о важных проектах в зоне отчуждения, которые сейчас находятся на стадии реализации. Имею в виду объекты инфраструктуры для обращения с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами, такие как ХОЯТ-2", - заяивл министр экологии Остап Семерак.
Он отметил, что ввод в эксплуатацию этого хранилища позволит перевезти отработанное ядерное топливо из старого хранилища (ХОЯТ - 1) и продолжить работы по снятию с эксплуатации блоков Чернобыльской АЭС.
"Сейчас на ХОЯТ-2 продолжаются "холодные" испытания и пусконаладочные работы. Надеюсь, что компания-подрядчик завершит все работы вовремя, как и планировалось", - пояснил Министр экологии и природных ресурсов Украины.
Он также отметил, что Украина и в дальнейшем будет выполнять взятые обязательства по реализации безопасности проектов на Чернобыльской АЭС. В частности, Правительством предусмотрено на этот год обеспечения соответствующего финансирования расходов на эксплуатацию объектов, построенных за счет международной технической помощи. Также он сообщил, что в марте этого года Украина получила Сертификат о соответствии законченного строительства объекта Завода по переработке жидких радиоактивных отходов.
Как сообщал УНН, в 2016 году начались работы по перевозке поврежденного отработанного ядерного топлива с блока № 1 Чернобыльской АЭС в бассейн выдержки Хранилища отработанного ядерного топлива - 1 (ХОЯТ-1).