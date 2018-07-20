У Лондоні обговорили питання будівництва СВЯП-2 у Чорнобильській зоні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Сьогодні, 20 липня, у Лондоні (Великобританія) розпочалося чергове робоче засідання Асамблеї вкладників Чорнобильського фонду "Укриття" та донорів Рахунку ядерної безпеки. Про це повідомила прес-служба Мінекології, передає УНН.
Зокрема, на Асамблеї обговорювалося завершення будівництва та введення в експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 .
“Сьогодні на засіданні Асамблеї ми говорили про важливі проекти у зоні відчуження, які зараз перебувають на стадії реалізації. Маю на увазі об’єкти інфраструктури для поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами, такі як СВЯП-2”, — повідомив міністр екології Остап Семерак.
Він зазначив, що введення в експлуатацію цього сховища дозволить перевезти відпрацьоване ядерне паливо зі старого сховища (СВЯП — 1) та продовжити роботи зі зняття з експлуатації блоків Чорнобильської АЕС.
“Зараз на СВЯП-2 тривають „холодні“ випробування та пусконалагоджувальні роботи. Маю надію, що компанія-підрядник завершить всі роботи вчасно, як і планувалося”, — пояснив міністр екології та природних ресурсів України.
Він також зазначив, що Україна й надалі буде виконувати взяті зобов’язання із реалізації безпекових проектів на Чорнобильській АЕС. Зокрема, Урядом передбачено на цей рік забезпечення відповідного фінансування видатків на експлуатацію об’єктів, побудованих за кошти міжнародної технічної допомоги. Також він повідомив, що в березні цього року Україна отримала Сертифікат про відповідність закінченого будівництва об’єкта Заводу з переробки рідких радіоактивних відходів.
Як повідомляв УНН, у 2016 році почались роботи з перевезення пошкодженого відпрацьованого ядерного палива з блоку № 1 Чорнобильської АЕС до басейну витримки Сховища відпрацьованого ядерного палива — 1(СВЯП-1).