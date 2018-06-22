В Лондоне эвакуировали вокзал из-за сообщения о бомбе

Позже полиция схватила подозреваемого 38-летнего мужчину примерно в 7:45 утра, он был задержан по Закону о психическом здоровье. Его обыскивали сотрудники спецслужб, и никакой бомбы или оружия не было найдено.



Британская транспортная полиция (BTP) заявила, что в 6:35 утра, поступил вызов относительно "мужчины на путях, который заявил, что у него есть бомба".



Пассажирам в это время приказали покинуть территорию вокзала.



Как сообщал УНН, на главном вокзале Гамбург 1 июня прошла эвакуация из-за угрозы взрыва после утечки охлаждающей агента.



