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У Лондоні евакуювали вокзал через повідомлення про бомбу

У Лондоні евакуювали вокзал через повідомлення про бомбу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Вранці 22 червня лондонська поліція евакуювала вокзал Чарінг-Кросс в центрі британської столиці після того, як отримала повідомлення про людину з бомбою, передає УНН з посиланням на The Telegraph.

Пізніше поліція схопила підозрюваного 38-річного чоловіка приблизно о 7:45 ранку, він був затриманий за Законом про психічне здоров'я. Його обшукували співробітники спецслужб, і ніякої бомби чи зброї не було знайдено.

Британська транспортна поліція (BTP) заявила, що о 06:35 ранку, надійшов виклик щодо "чоловіка на коліях, який заявив що має бомбу".

Пасажирам в цей час наказали покинути територію вокзалу.

Як повідомляв УНН, на головному вокзалі Гамбурга 1 червня пройшла евакуація через загрозу вибуху після витоку охолоджуючого агента.

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