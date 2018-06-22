У Лондоні евакуювали вокзал через повідомлення про бомбу

Пізніше поліція схопила підозрюваного 38-річного чоловіка приблизно о 7:45 ранку, він був затриманий за Законом про психічне здоров'я. Його обшукували співробітники спецслужб, і ніякої бомби чи зброї не було знайдено.



Британська транспортна поліція (BTP) заявила, що о 06:35 ранку, надійшов виклик щодо "чоловіка на коліях, який заявив що має бомбу".



Пасажирам в цей час наказали покинути територію вокзалу.



Як повідомляв УНН, на головному вокзалі Гамбурга 1 червня пройшла евакуація через загрозу вибуху після витоку охолоджуючого агента.



