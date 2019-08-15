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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 80211 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125382 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135690 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125059 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127454 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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5 марта, 17:33 • 153088 просмотра

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У самолета "Москва-Симферополь" загорелся и отвалился двигатель при аварийной посадке

У самолета "Москва-Симферополь" загорелся и отвалился двигатель при аварийной посадке

Киев  •  УНН

 • 24743 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг утром совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский (Москва) после возгорания двигателя при взлете. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, все пассажиры эвакуированы, информирует УНН.

Горящий двигатель самолета Airbas 321 отвалился при аварийной посадке, сам борт не загорелся.

"Двигатель, загоревшийся после вылета (самолета) в Симферополь <...>, при посадке отвалился на три метра, он дымится, его заливают пеной", - сказал источник.

Самолет следовал по маршруту Жуковский (Москва) - Симферополь.

"Пострадавших, по предварительной информации, десять человек. Двое из них на данный момент госпитализированы. Люди в основном получили ушибы", - сказал источник.

Гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов сообщил, что оба двигателя самолета отключились из-за попадания в них птиц.

"Аварийная посадка при взлете в Жуковском, (причина) - попадание птиц в оба двигателя. Двигатели выключились, экипаж произвел посадку ... в километре от полосы", - сказал Скуратов.

На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа.

Напомним, на самолете Москва-Прага произошел пожар в багажном отсеке.

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