У самолета "Москва-Симферополь" загорелся и отвалился двигатель при аварийной посадке
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг утром совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский (Москва) после возгорания двигателя при взлете. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, все пассажиры эвакуированы, информирует УНН.
Горящий двигатель самолета Airbas 321 отвалился при аварийной посадке, сам борт не загорелся.
"Двигатель, загоревшийся после вылета (самолета) в Симферополь <...>, при посадке отвалился на три метра, он дымится, его заливают пеной", - сказал источник.
Самолет следовал по маршруту Жуковский (Москва) - Симферополь.
"Пострадавших, по предварительной информации, десять человек. Двое из них на данный момент госпитализированы. Люди в основном получили ушибы", - сказал источник.
Гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов сообщил, что оба двигателя самолета отключились из-за попадания в них птиц.
"Аварийная посадка при взлете в Жуковском, (причина) - попадание птиц в оба двигателя. Двигатели выключились, экипаж произвел посадку ... в километре от полосы", - сказал Скуратов.
На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа.
Напомним, на самолете Москва-Прага произошел пожар в багажном отсеке.