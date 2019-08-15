У літака "Москва-Сімферополь" загорівся і відвалився двигун при аварійній посадці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Літак Airbus A321 авіакомпанії "Уральські авіалінії" в четвер вранці здійснив аварійну посадку в районі аеропорту Жуковський (Москва) після загоряння двигуна при зльоті. Як повідомили ТАСС в екстрених службах, всі пасажири евакуйовані, інформує УНН.
Палаючий двигун літака Airbas 321 відвалився при аварійній посадці, сам борт не зайнявся.
"Двигун, загорівся після вильоту (літака) до Сімферополя <...>, при посадці відвалився на три метри, він димить, його заливають піною", - сказало джерело.
Літак прямував за маршрутом Жуковський (Москва) - Сімферополь.
"Постраждалих, за попередньою інформацією, десять осіб. Двоє з них на даний момент госпіталізовано. Люди в основному отримали удари", - сказало джерело.
Гендиректор авіаперевізника Сергій Скуратов повідомив, що обидва двигуни літака відключилися через потрапляння в них птахів.
"Аварійна посадка при зльоті в Жуковському, (причина) - попадання птахів в обидва двигуни. Двигуни вимкнулися, екіпаж здійснив посадку ... в кілометрі від смуги", - сказав Скуратов.
На борту перебували 234 людини, включаючи сім членів екіпажу.
Нагадаємо, на літаку Москва-Прага сталася пожежа у багажному відсіку.