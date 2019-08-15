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У літака "Москва-Сімферополь" загорівся і відвалився двигун при аварійній посадці

У літака "Москва-Сімферополь" загорівся і відвалився двигун при аварійній посадці

Київ • УНН

 • 24751 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Літак Airbus A321 авіакомпанії "Уральські авіалінії" в четвер вранці здійснив аварійну посадку в районі аеропорту Жуковський (Москва) після загоряння двигуна при зльоті. Як повідомили ТАСС в екстрених службах, всі пасажири евакуйовані, інформує УНН.

Палаючий двигун літака Airbas 321 відвалився при аварійній посадці, сам борт не зайнявся.

"Двигун, загорівся після вильоту (літака) до Сімферополя <...>, при посадці відвалився на три метри, він димить, його заливають піною", - сказало джерело.

Літак прямував за маршрутом Жуковський (Москва) - Сімферополь.

"Постраждалих, за попередньою інформацією, десять осіб. Двоє з них на даний момент госпіталізовано. Люди в основному отримали удари", - сказало джерело.

Гендиректор авіаперевізника Сергій Скуратов повідомив, що обидва двигуни літака відключилися через потрапляння в них птахів.

"Аварійна посадка при зльоті в Жуковському, (причина) - попадання птахів в обидва двигуни. Двигуни вимкнулися, екіпаж здійснив посадку ... в кілометрі від смуги", - сказав Скуратов.

На борту перебували 234 людини, включаючи сім членів екіпажу.

Нагадаємо, на літаку Москва-Прага сталася пожежа у багажному відсіку.

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