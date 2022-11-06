В Лисичанске оккупанты не выдали жителям обещанную пленку для окон – ОВА

Детали

"Полиэтиленовую пленку в Лисичанск привезли неделю назад из самого татарстана – ближе на россии такой товар в дефиците. Стекла для окон не дождались, ну хоть пленка накануне зимы поступила", – говорится в сообщении.

Как отметили, получить пленку в обычной очереди невозможно. В одном из пунктов выдачи жителям сказали, что она предназначена только для нужд учреждений и организаций.

"Остается еще пообещать лисичанам возобновить работу НПЗ и "Азота", а вместе с ними производство полиэтилена. Тогда, возможно, к следующему лету что-нибудь поступит", – добавили в ОВА.

Напомним

4 ноября, во временно захваченном селе Пески Луганской области российские оккупанты похитили и вывезли в неизвестном направлении около 30 граждан.