В Лисичанске оккупанты не выдали жителям обещанную пленку для окон – ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Лисичанске Луганской области российские оккупанты не выдали жителям обещанную полиэтиленовую пленку для окон. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Telegram Луганской ОВА.
Детали
"Полиэтиленовую пленку в Лисичанск привезли неделю назад из самого татарстана – ближе на россии такой товар в дефиците. Стекла для окон не дождались, ну хоть пленка накануне зимы поступила", – говорится в сообщении.
Как отметили, получить пленку в обычной очереди невозможно. В одном из пунктов выдачи жителям сказали, что она предназначена только для нужд учреждений и организаций.
"Остается еще пообещать лисичанам возобновить работу НПЗ и "Азота", а вместе с ними производство полиэтилена. Тогда, возможно, к следующему лету что-нибудь поступит", – добавили в ОВА.
Напомним
4 ноября, во временно захваченном селе Пески Луганской области российские оккупанты похитили и вывезли в неизвестном направлении около 30 граждан.