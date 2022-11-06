У Лисичанську окупанти не видали жителям обіцяну плівку для вікон – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Лисичанську Луганської області російські окупанти не видали жителям обіцяну поліетиленову плівку для вікон. Про це інформує УНН, посилаючись на Telegram Луганської ОВА.
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"Поліетиленову плівку до Лисичанська привезли тиждень тому із самого татарстану – ближче на росії такий товар в дефіциті. Скла для вікон не дочекалися, ну хоч плівка напередодні зими надійшла", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили, отримати плівку у звичайній черзі неможливо. А в одному з пунктів видачі жителям сказали, що вона призначена лише для потреб установ та організацій.
"Залишається ще пообіцяти лисичанам відновити роботу НПЗ та "Азоту", а разом із ними виробництво поліетилену. Тоді, можливо, до наступного літа щось надійде", – додали в ОВА.
Нагадаємо
4 листопада повідомляли, що у тимчасово захопленому селі Піски Луганської області російські окупанти викрали і вивезли у невідомому напрямку близько 30 громадян.