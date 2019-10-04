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В больнице с отравлением после свадьбы на Буковине оказались еще 16 человек

Киев • УНН

 • 18950 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. После празднования свадьбы в ресторане в поселке Красноильск на Буковине в больнице оказались 16 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

В больнице с отравлением после свадьбы на Буковине оказались еще 16 человек

"В течение 3 октября в инфекционное отделение Сторожинецкой ЦРБ с признаками пищевого отравления дополнительно госпитализированы 3 человека, которые 29 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане "Марианна" в пгт Красноильск. Всего на лечении находится 16 человек (из них 4 ребенка)", - указали в ведомстве.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, после употребления пищи на свадьбе в ресторане в поселке Путила Черновицкой области госпитализированы 63 человека, из них 16 - дети.

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