У лікарні з отруєнням після весілля на Буковині опинилися ще 16 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Після святкування весілля у ресторані у селищі Красноїльськ на Буковині у лікарні опинилися 16 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"Протягом 3 жовтня до інфекційного відділенні Сторожинецької ЦРЛ з ознаками харчового отруєння додатково госпіталізовано 3 особи, які 29 вересня вживали їжу на святкуванні весілля в ресторані "Маріанна" в смт Красноїльськ. Всього на лікуванні перебуває 16 осіб (з них 4 дитини)", - вказали у відомстві.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, після вживання їжі на весіллі у ресторані в селищі Путила Чернівецької області госпіталізовано 63 людини, з них 16 - діти.