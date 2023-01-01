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В больнице умерла 22-летняя пострадавшая от удара рф по Хмельницкому - ОВА

Киев • УНН

 • 596778 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В больнице скончалась 22-летняя девушка, пострадавшая в результате вчерашнего вражеского ракетного удара по Хмельницкому, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в воскресенье, 1 января, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Девушка (22 года), которая в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу после обстрелов нашего города, умерла от полученных травм", - указал Гамалий.

Дополнение

31 декабря Хмельницкий враг атаковал ракетами.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в результате вражеской атаки были ранены не менее 4 человек.

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