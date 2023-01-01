В больнице умерла 22-летняя пострадавшая от удара рф по Хмельницкому - ОВА

Цитата

"Девушка (22 года), которая в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу после обстрелов нашего города, умерла от полученных травм", - указал Гамалий.

Дополнение

31 декабря Хмельницкий враг атаковал ракетами.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в результате вражеской атаки были ранены не менее 4 человек.