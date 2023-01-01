У лікарні померла 22-річна постраждала від удару рф по Хмельницькому - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У лікарні померла 22-річна дівчина, яка постраждала внаслідок вчорашнього ворожого ракетного удару по Хмельницькому, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у неділю, 1 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Дівчина (22 роки), яка у вкрай важкому стані вчора була госпіталізована до лікарні після обстрілів нашого міста, померла від отриманих травм", - вказав Гамалій.
Доповнення
31 грудня Хмельницький ворог атакував ракетами.
Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що внаслідок ворожої атаки було поранено щонайменше 4 людини