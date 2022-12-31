Хмельницький атаковано ракетами, є поранені (уточнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Місто Хмельницький було атаковане ворожими дронами (за уточненою інформацією ракетами), є поранені. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко Telegram, пише УНН.
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«Хмельницький. Місто атаковане дронами (за уточненою інформацією ракетами). Поранено двоє людей!», - повідомив Тимошенко.
Повітряна тривога досі триває. Повідомляється про роботу ППО у Києві та, зокрема, Київській, Хмельницькій, Житомирській областях.