Хмельницкий атакован раетами, есть раненые (уточнено)

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13:40 • 20609 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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13 марта, 13:47 • 131620 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 125415 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Город Хмельницкий был атакован вражескими дронами (по уточненной информации ракетами), ранены. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

«Хмельницкий. Город атакован дронами (по уточненной информации ракетами). Ранены два человека!», - сообщил Тимошенко.

Воздушная тревога все еще продолжается. Сообщается о работе ПВО в Киеве и, в частности, в Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях.

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