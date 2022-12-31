Хмельницкий атакован раетами, есть раненые (уточнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Город Хмельницкий был атакован вражескими дронами (по уточненной информации ракетами), ранены. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram, пишет УНН.
Цитата
«Хмельницкий. Город атакован дронами (по уточненной информации ракетами). Ранены два человека!», - сообщил Тимошенко.
Воздушная тревога все еще продолжается. Сообщается о работе ПВО в Киеве и, в частности, в Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях.