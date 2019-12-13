В больнице скончался ветеран войны на Донбассе, сегодня в Днепре состоится прощание
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Ветеран войны на Донбассе и бывший военнослужащий 43-го отдельного мотопехотного батальона "Патриот" Александр Завитайло умер 11 января в больнице от разрыва тромба. Сегодня в Днепре состоится прощание с бойцом, сообщила волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Завитайло Александр Николаевич, боец 43_Патриот (43-го мотопехотного батальона "Патриот"- ред.) умер сегодня в больнице от разрыва тромба", - написала волонтер.
С ее слов, у ветерана остались жена и мать.
"Прощание состоится по адресу: г. Днепр, Левобережный 3, переулок Фестивальный 2, первый подъезд в 12:00, захоронение Левобережный кладбище примерно в 12:40 (13 декабря 2019 года)", - отметила Андрусенко-Якотюк.
Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве умер ветеран АТО "Хан", которого вместе с женой жестоко избили.