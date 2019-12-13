У лікарні помер ветеран війни на Донбасі, сьогодні у Дніпрі відбудеться прощання
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Ветеран війни на Донбасі та колишній військовослужбовець 43-го окремого мотопіхотного батальйону "Патріот" Олександр Завитайло помер 11 грудня у лікарні від розриву тромбу. Сьогодні у Дніпрі відбудеться прощання з бійцем, повідомила волонтер Дарина Андрусенко-Якотюк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Завитайло Олександр Миколаєвич, боєць 43_Патріот (43-го мотопіхотного батальйону "Партіот" - ред.) помер сьогодні у лікарні від розриву тромбу", - написала волонтер.
Із її слів, у ветерана залишились дружина та мати.
"Прощання відбудеться за адресою: м. Дніпро, Лівобережний 3, провулок Фестивальний 2, перший під'їзд о 12:00 годині, поховання Лівобережний цвинтар приблизно о 12:40 (13 грудня 2019 року)", - зазначила Андрусенко-Якотюк.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві помер ветеран АТО "Хан", якого разом із дружиною жорстоко побили.