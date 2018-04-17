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В больнице Кривого Рога рассказали о состоянии пострадавших из-за смертельного ДТП

Киев • УНН

 • 30310 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В приемный покой Криворожской городской клинической больницы №2 скорой медицинской помощи обратились 20 пострадавших в результате ДТП в Кривом Роге. Об этом УНН сообщил заведующий приемного отделения Криворожской городской клинической больницы №2 Владимир Степанов.

В больнице Кривого Рога рассказали о состоянии пострадавших из-за смертельного ДТП

"В результате ДТП 4 человека остаются в крайне тяжелом состоянии, 5 – в тяжелом и 6 – в состоянии средней тяжести. В общем 20 человек обратились в приемный покой больницы скорой медицинской помощи. Все госпитализированые в результате ДТП живы", – отметил Степанов.

Напомним, утром 17 апреля во Кривом Роге произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. В результате аварии погибли 8 человек. Спасатели информировали о 21 пострадавшем. В больнице находились 15 пострадавших в результате ДТП в Кривом Роге, среди них - 4 человека в крайне тяжелом состоянии.

Также УНН сообщал, что 18 апреля объявили Днем траура по погибшим в ДТП.

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