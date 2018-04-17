У лікарні Кривого Рогу розповіли про стан постраждалих через смертельну ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У приймальний покій Криворізької міської клінічної лікарні №2 швидкої медичної допомоги звернулися 20 постраждалих внаслідок ДТП у Кривому Розі. Про це УНН повідомив завідувач приймального відділення Криворізької міської клінічної лікарні №2 Володимир Степанов.
"Внаслідок ДТП 4 людини залишаються у вкрай тяжкому стані, 5 – у тяжкому та 6 – у стані середньої тяжкості. Загалом 20 людей звернулися в приймальний покій лікарні швидкої медичної допомоги. Усі госпіталізовані внаслідок ДТП живі", – зазначив Степанов.
Нагадаємо, вранці 17 квітня у Кривому Розі сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса. Внаслідок аварії загинули 8 людей. Рятувальники інформували про 21 постраждалого. У лікарні перебували 15 постраждалих внаслідок ДТП у Кривому Розі, серед них – 4 людини у вкрай важкому стані.
Також УНН повідомляв, що 18 квітня оголосили Днем жалоби за загиблими у ДТП.