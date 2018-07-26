В рядах ВСУ разоблачили военного, который "сливал" информацию боевикам
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Военные контрразведчики Объединенных сил разоблачили военнослужащего Вооруженных сил Украины, который выполнял указания боевиков "ДНР" и намеревался перейти на их сторону. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
"В средние июля военной контрразведкой СБУ из состава Объединенных сил при содействии командования воинской части разоблачен военнослужащий ВС Украины, который "сливал" боевикам информацию о действиях и позициях ВС Украины в районе проведения операции Объединенных сил, а также похищал и продавал военное имущество", - говорится в сообщении.
Отмечено, что 24-летний военный-контрактник, уроженец Житомирской области, инициативно, надеясь получить денежное вознаграждение, через соцсети передавал боевику "ДНР" сведения по позициям и военной техники ВСУ в районе проведения ООС. При этом он указывал GPS координаты их местонахождения.
Также стало известно, что задержанный намеревался перейти на сторону "ДНР" и уже получил инструкции к их реализации.
"Кроме того, с целью личного обогащения и ослабление боеспособности подразделения, "защитник" похитил и реализовал через Интернет военное и предоставленное волонтерами имущество и снаряжение на общую сумму свыше 50 тыс. грн", - отметили в ООС.
По материалам военной разведки следователями Волновахского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.410 (похищение военнослужащим оружия, боевых припасов, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) УК Украины. Но, учитывая передачу информации военного характера и намерения перейти на сторону противника, действия мужчины могут квалифицировать по другим статьям Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжается досудебное следствие. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Напомним, в Донецкой области бойцы Нацгвардии задержали трех человек по подозрению в сотрудничестве с "ДНР".