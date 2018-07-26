У лавах ЗСУ викрили військового, який "зливав" інформацію бойовикам
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Військові контррозвідники Об'єднаних сил викрили військовослужбовця Збройних сил України, який виконував вказівки бойовиків "ДНР" і мав наміри перейти на їх бік. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил.
"У середні липня військовою контррозвідкою СБУ зі складу Об'єднаних сил за сприяння командування військової частини викрито військовослужбовця ЗС України, який "зливав" бойовикам інформацію про дії та позиції ЗС України в районі проведення операції Об’єднаних сил, а також викрадав та продавав військове майно", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що 24-річний військовий-контрактник, уродженець Житомирської області, ініціативно, сподіваючись отримати грошову винагороду, через соцмережі передавав бойовику "ДНР" відомості щодо позицій та військової техніки ЗСУ в районі проведення ООС. При цьому він вказував GPS координати їх місцезнаходження.
Також стало відомо, що затриманий мав наміри перейти на бік "ДНР" і вже отримав інструкції до їх реалізації.
"Крім того, з метою особистого збагачення та послаблення боєздатності підрозділу, "захисник" викрав та реалізував через Інтернет військове та надане волонтерами майно і спорядження на загальну суму понад 50 тис. грн", - зазначили в ООС.
За матеріалами військової розвідки слідчими Волноваського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.410 (викрадення військовослужбовцем зброї, бойових припасів, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) КК України. Але, враховуючи передачу інформації військового характеру та наміри перейти на бік противника, дії чоловіка можуть кваліфікувати за іншими статтям Кримінального кодексу України.
Наразі триває досудове слідство. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Донецькій області бійці Нацгвардії затримали трьох осіб за підозрою у співпраці з "ДНР".