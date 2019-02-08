В латвийских яблоках нашли запрещённые пестициды

Независимая литовская лаборатория исследовала пять образцов яблок, картофеля и моркови, купленных в супермаркете. Выяснилось, что во всех образцах яблок и картофеля и в двух из четырех образцах моркови есть следы пестицидов. В некоторых яблоках обнаружены следы сразу нескольких пестицидов, а один из сортов картофеля содержал следы клотианидина.

Этот пестицид класса неноникотиниоидов с 2013 года временно запрещен из-за того, что он вредит пчелам, а в 2018 году Евросоюз полностью запретил использовать этот класс веществ на своей территории.

В ветеринарно-продовольственном департаменте Министерства земледелия пояснили, что почти 40% европейских продуктов содержит следы пестицидов - однако в таком количестве они безвредны для здоровья.

Как сообщал УНН, поляков кормят консервантами, антиоксидантами и усилителями вкуса.