В латвийских яблоках нашли запрещённые пестициды
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Независимая литовская лаборатория провела исследование яблок и овощей Латвии. В одном из образцов обнаружили следы запрещенного в ЕС удобрения клотианидина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.
Независимая литовская лаборатория исследовала пять образцов яблок, картофеля и моркови, купленных в супермаркете. Выяснилось, что во всех образцах яблок и картофеля и в двух из четырех образцах моркови есть следы пестицидов. В некоторых яблоках обнаружены следы сразу нескольких пестицидов, а один из сортов картофеля содержал следы клотианидина.
Этот пестицид класса неноникотиниоидов с 2013 года временно запрещен из-за того, что он вредит пчелам, а в 2018 году Евросоюз полностью запретил использовать этот класс веществ на своей территории.
В ветеринарно-продовольственном департаменте Министерства земледелия пояснили, что почти 40% европейских продуктов содержит следы пестицидов - однако в таком количестве они безвредны для здоровья.
Как сообщал УНН, поляков кормят консервантами, антиоксидантами и усилителями вкуса.