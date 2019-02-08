У латвійських яблуках знайшли заборонені пестициди

Незалежна литовська лабораторія досліджувала п'ять зразків яблук, картоплі та моркви, які купили у супермаркеті. З'ясувалося, що у всіх зразках яблук і картоплі і в двох з чотирьох зразках моркви є сліди пестицидів. У деяких яблуках виявлені сліди відразу декількох пестицидів, а один із сортів картоплі містив сліди клотіанідіна.

Цей пестицид класу ненонікотініоідів з 2013 року тимчасово заборонено через те, що він шкодить бджолам, а у 2018 році Євросоюз повністю заборонив використовувати цей клас речовин на своїй території.

У ветеринарно-продовольчому департаменты Міністерства землеробства пояснили, що майже 40% європейських продуктів містить сліди пестицидів - проте в такій кількості вони нешкідливі для здоров'я.

Як повідомляв УНН, поляків годують консервантами, антиоксидантами і підсилювачами смаку.