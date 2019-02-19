В Латвии хотят разрешить подросткам охотиться с оружием

В частности, проект новых правил по инициативе главы МВД Латвии Сандиса Гиргенса (KPV LV) дополнен требованиями для подростков, аналогичными тем, которые сейчас действуют для совершеннолетних охотников: чтобы получить право охотиться с оружием, молодой человек должен сперва сдать на охотбилет, а затем пройти проверку в Госполиции.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве мужчину будут судить за продажу оружия из АТО



Как сообщал УНН, в РФ девочка выстрелила в себя из пистолета, когда делала селфи.