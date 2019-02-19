В Латвии хотят разрешить подросткам охотиться с оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Во вторник, 19 февраля, Комиссия Сейма Латвии по обороне и внутренним делам решила не менять свою позицию насчет поправок к Закону об обороте оружия, которые позволят использовать оружие на охоте и подросткам — с 16 лет, если законный владелец оружия разрешит ему воспользоваться своим ружьем. Комиссия считает, что идею следует одобрить. Об этом сообщает УНН со ссылкой на LETA.
В частности, проект новых правил по инициативе главы МВД Латвии Сандиса Гиргенса (KPV LV) дополнен требованиями для подростков, аналогичными тем, которые сейчас действуют для совершеннолетних охотников: чтобы получить право охотиться с оружием, молодой человек должен сперва сдать на охотбилет, а затем пройти проверку в Госполиции.
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Как сообщал УНН, в РФ девочка выстрелила в себя из пистолета, когда делала селфи.