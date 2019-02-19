У Латвії хочуть дозволити підліткам полювати зі зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У вівторок, 19 лютого, Комісія Сейму Латвії з оборони і внутрішніх справ вирішила не міняти свою позицію щодо поправок до Закону про обіг зброї, які дозволять використовувати зброю на полюванні і підліткам - з 16 років, якщо законний власник зброї дозволить йому скористатися своєю рушницею. Комісія вважає, що ідею слід схвалити. Про це повідомляє УНН з посиланням на LETA.
Зокрема, проект нових правил з ініціативи глави МВС Латвії Сандіса Гіргенса (KPV LV) доповнений вимогами для підлітків, аналогічними тим, які зараз діють для повнолітніх мисливців: щоб отримати право полювати зі зброєю, молода людина повинна спершу здати на білет для полювання, а потім пройти перевірку в Держполіції.
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Як повідомляв УНН, в РФ дівчинка вистрілила в себе з пістолета, коли робила селфі .