В апреле в Украине ожидается от 9 до 11° тепла

"По территории Украины в апреле ожидается среднемесячный температурный режим от 9 до 11 градусов тепла. Это на два градуса выше средних многолетних значений", - сказала Мартазинова.

По ее словам, дефицит дождей будет на Востоке и Юге Украины. Также, в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, областях. В других областях осадки будут в пределах нормы.

Напомним, завтра в Украине в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью в Карпатах, днем в Киевской, Черниговской и Сумской умеренный дождь.