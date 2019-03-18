В апреле в Украине ожидается от 9 до 11° тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. На территории Украины в апреле среднемесячный температурный режим ожидается от 9 до 11 градусов тепла. Об этом заявила на пресс-конференции заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины, доктор физико-математических наук, профессор Вазира Мартазинова, передал корреспондент УНН.
"По территории Украины в апреле ожидается среднемесячный температурный режим от 9 до 11 градусов тепла. Это на два градуса выше средних многолетних значений", - сказала Мартазинова.
По ее словам, дефицит дождей будет на Востоке и Юге Украины. Также, в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, областях. В других областях осадки будут в пределах нормы.
Напомним, завтра в Украине в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью в Карпатах, днем в Киевской, Черниговской и Сумской умеренный дождь.