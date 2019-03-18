У квітні в Україні очікується від 9 до 11° тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На території України у квітні середньомісячний температурний режим очікується від 9 до 11 градусів тепла. Про це заявила на прес-конференції завідувачка відділу кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Вазіра Мартазінова, передав кореспондент УНН.
“По території України у квітні очікується середньомісячний температурний режим від 9 до 11 градусів тепла. Це на два градуси вище середніх багаторічних значень”, — сказала Мартазінова.
За її словами, дефіцит дощів буде на Сході та Півдні України. Також, в Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, областях. В інших областях опади будуть в межах норми.
Нагадаємо, завтра в Україні у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вночі в Карпатах, вдень на Київщині, Чернігівщині та Сумщині помірний дощ.