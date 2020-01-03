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В апреле стартует программа мобильности молодежи, что позволит чаще путешествовать по Украине

Киев  •  УНН

 • 12161 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Правительство планирует разработать нормативно-правовую базу и концепции программы мобильности молодежи, а уже с апреля этого года запустить пилотные проекты между несколькими регионами Украины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Правительство создает условия, чтобы молодежь была социально активной, самостоятельной. Мы хотим побороть ситуацию, когда едва ли не больше половины молодых людей за последние три года не выезжало за пределы области. Мобильность - положительно влияет и на экономику, и на производительность труда", - объяснил Гончарук.

Он добавил, что такая программа привлечет познавать разнообразие регионов и развивать организации гражданского общества.

Так, на первом этапе будет разработана нормативно-правовая база и концепции программы мобильности молодежи, а уже с апреля этого года - запускаться пилотные проекты между несколькими регионами Украины.

Полноценно программа, которая повысит самостоятельность, жизнестойкость и способность молодежи, заработает до конца года.

Отмечается, что мобильность молодежи является одной из целей Программы деятельности Кабинета Министров, утвержденной в сентябре 2019 года. Теперь их детализировано - по каждой из 78 этих целей Программы опубликована концепция и индикаторы, по которым будут измеряться их достижения.

"Правительство делает свою работу еще более прозрачной - документ выставлен на обсуждение до официального утверждения. Все заинтересованные лица по каждой из концепций могут дать обратную связь", - говорится в сообщении.

Напомним, в Государственном бюджете Украины на 2020 год заложено финансирование программы мобильности молодежи, к которой привлекут более 100 000 детей.

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