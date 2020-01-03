У квітні стартує програма мобільності молоді, що дозволить частіше подорожувати Україною

КИЇВ. 3 січня. УНН. Уряд планує розробити нормативно-правову базу та концепцію програми мобільності молоді, а вже з квітня цього року запустити пілотні проекти між кількома регіонами України. Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.