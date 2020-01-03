У квітні стартує програма мобільності молоді, що дозволить частіше подорожувати Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Уряд планує розробити нормативно-правову базу та концепцію програми мобільності молоді, а вже з квітня цього року запустити пілотні проекти між кількома регіонами України. Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
"Уряд створює умови, щоб молодь була соціально активною, самостійною. Ми хочемо побороти ситуацію, коли чи не більше половини молодих людей за останні три роки не виїжджало за межі області. Мобільність – позитивно впливає і на економіку, і на продуктивність праці", - пояснив Гончарук.
Він додав, що така програма заохотить пізнавати різноманіття регіонів та розвивати організації громадянського суспільства.
Так, на першому етапі буде розроблена нормативно-правова база та концепції програми мобільності молоді, а вже з квітня цього року – запускатимуться пілотні проекти між кількома регіонами України.
Повноцінно програма, яка підвищить самостійність, життєстійкість та спроможність молоді, запрацює до кінця року.
Зазначається, що мобільність молоді є однією з цілей Програми діяльності Кабінету Міністрів, яку затверджено у вересні 2019 року. Тепер їх деталізовано - по кожній з 78 цих цілей Програми опублікована концепція та індикатори, за якими вимірюватимуться їх досягнення.
"Уряд робить свою роботу ще більш прозорою - документ виставлено на обговорення до офіційного затвердження. Усі зацікавлені особи по кожній з концепцій можуть дати зворотний зв'язок", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Державному бюджеті України на 2020 рік закладене фінансування програми мобільності молоді, до якої залучать понад 100 тисяч дітей.