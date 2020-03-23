В апреле более 10 млн пенсионеров в Украине получат единоразовую надбавку - Лазебная
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Более 10 млн пенсионеров в Украине, которые получают пенсию меньше 5 тыс. грн, в апреле получат единоразовую надбавку в размере одной тысячи грн. Об этом на брифинге сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная, передает корреспондент УНН.
"С апреля будет осуществлена единоразовая выплата по 1000 гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тыс. грн. Таких пенсионеров у нас больше 10 млн. Такую же выплату получат более 400 тыс. получателей социальной помощи, которые получают эту помощь вместо пенсии. Это люди, которые имеют инвалидность с детства, это дети с инвалидностью и это получатели социальных пенсий", - сказала Лазебная.
Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что с 1 апреля правительство Украины будет готово выплатить дополнительную тысячу гривен тем, кто имеет пенсию меньше 5000 гривен, а с 1 мая будет проведена индексация пенсий.