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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103925 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106584 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108537 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107230 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116606 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101666 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В апреле более 10 млн пенсионеров в Украине получат единоразовую надбавку - Лазебная

В апреле более 10 млн пенсионеров в Украине получат единоразовую надбавку - Лазебная

Киев  •  УНН

 • 24677 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Более 10 млн пенсионеров в Украине, которые получают пенсию меньше 5 тыс. грн, в апреле получат единоразовую надбавку в размере одной тысячи грн. Об этом на брифинге сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная, передает корреспондент УНН.

"С апреля будет осуществлена единоразовая выплата по 1000 гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тыс. грн. Таких пенсионеров у нас больше 10 млн. Такую же выплату получат более 400 тыс. получателей социальной помощи, которые получают эту помощь вместо пенсии. Это люди, которые имеют инвалидность с детства, это дети с инвалидностью и это получатели социальных пенсий", - сказала Лазебная.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что с 1 апреля правительство Украины будет готово выплатить дополнительную тысячу гривен тем, кто имеет пенсию меньше 5000 гривен, а с 1 мая будет проведена индексация пенсий.

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