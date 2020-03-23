У квітні понад 10 млн пенсіонерів в Україні отримають одноразову надбавку - Лазебна
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Понад 10 млн пенсіонерів в Україні, які отримують пенсію менше 5 тис. грн, у квітні отримають одноразову надбавку у розмірі однієї тисячі грн. Про це на брифінгу сказала міністр соціальної політики України Марина Лазебна, передає кореспондент УНН.
"З квітня буде здійснено одноразову виплату по 1 тисячі гривень пенсіонерам, у яких пенсія не досягає 5 тис. грн. Таких пенсіонерів у нас більше 10 млн. Таку ж саму виплату отримають більше 400 тис. одержувачів соціальної допомоги, які отримують цю допомогу замість пенсії. Це люди, які мають інвалідність з дитинства, це діти з інвалідністю і це отримувачі соціальних пенсій", - сказала Лазебна.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що з 1 квітня уряд України буде готовий виплатити додаткову тисячу гривень тим, хто має пенсію менше 5 тисяч гривень, а з 1 травня буде проведено індексацію пенсій.