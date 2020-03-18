Індексація пенсій буде проведена з 1 травня - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. З 1 квітня уряд України буде готовий виплатити додаткову тисячу гривень тим, хто має пенсію менше 5 тисяч гривень, а з 1 травня буде проведено індексацію пенсій. Про це у відеозверненні заявив Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
“Про новини соціальної політики: з 1 квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити додаткову тисячу гривень тим, хто має пенсію менше 5 тисяч гривень, а з 1 травня 2020 року буде проведено індексацію пенсій”, — сказав Президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що пенсіонери, які отримують менше 5 тисяч грн пенсії повинні отримати надбавку.