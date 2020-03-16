Зеленський заявив про підняття пенсій деяким громадянам
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що пенсіонери, які отримують менше 5 тисяч грн пенсії повинні отримати надбавку. Відповідне відеозвернення з’явилося на сторінці Офісу Президента у Facebook, передає УНН.
"Громадяни, які отримують пенсію менше 5 тис. грн мають отримати доплату у розмірі однієї тисячі гривень", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, здійснення виплати і доставки пенсії для громадян України у період посилених заходів щодо недопущення поширення коронавірусу в Україні буде частково, як і раніше, відбуватись шляхом перерахунку на банківські картки, частково пенсії доставлятиме Укрпошта.