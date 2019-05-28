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В квартире, из которой выпал ребенок, нашли арсенал оружия

В квартире, из которой выпал ребенок, нашли арсенал оружия

Киев  •  УНН

 • 17140 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. В Киеве из окна квартиры выпала трехлетняя девочка. При осмотре квартиры правоохранители изъяли арсенал оружия. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает УНН.

Так, в полицию поступило сообщение, что на улице Героев Днепра трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа. Ребенка госпитализировали в медучреждение. Как сообщили врачи, она получила закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы тела.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, работники ювенальной превенции и участковый офицер полиции.

По словам свидетелей выяснилось, что в момент несчастного случая мать ходила в школу забирать старшую дочь. Тем временем младшая, которая осталась дома одна, вышла на балкон и выпала из окна на улицу.

Полицейские зашли в дом осмотреть место, откуда выпала девочка. А когда находились на балконе, увидели предмет, похожий на автомат. На место вызвали кинологическую и взрывотехническую службы.

"Следователи провели осмотр помещения и обнаружили предметы, похожие на автоматы "ППШ", Uzi, пистолет "Флобер", патроны и штык-нож. Родственники ребенка сообщила, что эти вещи принадлежат мужу сестры, который находился в зоне ООС и вероятно оттуда привез", - прокомментировал начальник Оболонского УП ГУНП в г. Киеве Виталий Быков.

Кроме того, правоохранители проверили автомобиль мужчины. Из салона изъяли 7 пакетов с порохом, общей массой 3,5 кг, два боеприпасы "ВОГ", арбалет и самодельное устройство для отстрела пуль. Полицейские изъяли опасные предметы и направили их на экспертное исследование.

Следственный отдел Оболонского управления полиции начал уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УК Украины.

Также полицейские направили соответствующие письма в службу по делам детей для дальнейшего сопровождения этой семьи.

Напомним, на столичной Троещине из окна на шестом этаже выпал подросток и выжил.

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