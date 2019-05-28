У квартирі, з якої випала дитина, знайшли арсенал зброї

Так, до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Героїв Дніпра трирічна дівчинка випала з вікна третього поверху. Дитину госпіталізували до медзакладу. Як повідомили лікарі, вона отримала закриту черепно-мозкову травму та численні забої тіла.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції та дільничний офіцер поліції.

Зі слів свідків з'ясувалося, що у момент нещасного випадку мати ходила до школи забирати старшу доньку. Тим часом молодша, яка залишилася вдома сама, вийшла на балкон та випала через вікно на вулицю.

Поліцейські зайшли до оселі оглянути місце, звідки випала дівчинка. А коли перебували на балконі, побачили там предмет, схожий на автомат. На місце викликали кінологічну та вибухотехнічну служби.

"Слідчі провели огляд помешкання та виявили предмети, схожі на автомати "ППШ", Uzi, пістолет "Флобер", патрони та багнет-ніж. Родичка дитини повідомила, що ці речі належать чоловіку сестри, який перебував у зоні ООС та імовірно звідти їх привіз", - прокоментував начальник Оболонського УП ГУНП у м. Києві Віталій Биков.

Крім того, правоохоронці перевірили автомобіль чоловіка. З салону вилучили 7 пакунків із порохом, загальною масою 3,5 кілограмів, два боєприпаси "ВОГ", арбалет та саморобний пристрій для відстрілу куль. Поліцейські вилучили небезпечні предмети та направили їх на експертне дослідження.

Слідчий відділ Оболонського управління поліції розпочав кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) КК України.

Також поліцейські направили відповідні листи до служби у справах дітей для подальшого супроводу цієї родини.

Нагадаємо, на столичній Троєщині з вікна на шостому поверсі випав підліток і вижив.