В Курской области снова утверждают об "обстреле" пограничного с Украиной села
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Губернатор Курской области России Роман Старовойт утверждает, что утром произошел минометный обстрел пограничного с Украиной села Гордеевка в Кореневском районе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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«Сегодня около пяти часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе. Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений. По предварительным данным в некоторых домах выбило стёкла. Ситуация полностью под контролем наших пограничников и военных», – написал Старовойт.
Дополнение
Пограничную с рф Сумскую область утром 17 июня снова обстреляли российские захватчики – из минометов.
Ранее
Это не первые утверждения российского губернатора об обстрелах Курской области.