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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Курской области снова утверждают об "обстреле" пограничного с Украиной села

В Курской области снова утверждают об "обстреле" пограничного с Украиной села

Киев • УНН

 • 214988 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Губернатор Курской области России Роман Старовойт утверждает, что утром произошел минометный обстрел пограничного с Украиной села Гордеевка в Кореневском районе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

«Сегодня около пяти часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе. Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений. По предварительным данным в некоторых домах выбило стёкла. Ситуация полностью под контролем наших пограничников и военных», – написал Старовойт.

Дополнение

Пограничную с рф Сумскую область утром 17 июня снова обстреляли российские захватчики – из минометов.

Ранее

Это не первые утверждения российского губернатора об обстрелах Курской области.

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