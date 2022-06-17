У Курській області знову стверджують про "обстріл" прикордонного з Україною села
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Губернатор Курської області росії Роман Старовойт стверджує, що вранці стався мінометний обстріл прикордонного з Україною села Гордіївка в Коренівському районі. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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«Сьогодні близько п'ятої години ранку з мінометів було обстріляно прикордонне село Гордіївка у Коренівському районі. Вогнева точка супротивника була швидко придушена, постраждалих немає, обійшлося без значних ушкоджень. За попередніми даними, в деяких будинках вибило шибки. Ситуація повністю під контролем наших прикордонників та військових», - написав Старовойт.
Доповнення
Прикордонну з рф Сумську область вранці 17 червня знову обстріляли російські загарбники - з мінометів.
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Це не перші твердження російського губернатора про обстріли Курської області.