У Курській області знову стверджують про "обстріл" прикордонного з Україною села

Цитата

«Сьогодні близько п'ятої години ранку з мінометів було обстріляно прикордонне село Гордіївка у Коренівському районі. Вогнева точка супротивника була швидко придушена, постраждалих немає, обійшлося без значних ушкоджень. За попередніми даними, в деяких будинках вибило шибки. Ситуація повністю під контролем наших прикордонників та військових», - написав Старовойт.

Доповнення

Прикордонну з рф Сумську область вранці 17 червня знову обстріляли російські загарбники - з мінометів.

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Це не перші твердження російського губернатора про обстріли Курської області.