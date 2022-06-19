В курской области рф заявили об атаке вражеского беспилотника
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Губернатор курской области рф роман старовойт заявил, что сегодня вражеский беспилотник совершил атаку на хутор кучеров в беловском районе, информирует УНН.
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"В воздушное пространство пограничного Беловского района проник вражеский беспилотник. Он успел сбросить боекомплект в районе хутора Кучеров. Незначительные повреждения получил один из домов окрестности населенного пункта, разбиты окна и поврежденно ограждение. Пострадавших нет", – сообщил старовойт.
Напомним
Губернатор курской области россии роман старовойт утверждал, что 17 июня произошел минометный обстрел пограничного с Украиной села гордеевка в кореневском районе.