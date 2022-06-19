У курській області рф заявили про атаку ворожого безпілотника
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Губернатор курської області рф роман старовойт заявив, що сьогодні ворожий безпілотник здійснив атаку на хутір кучерів в бєловському районі, інформує УНН.
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"В повітряний простір прикордонного Бєловського району проник ворожий безпілотник. Він встиг скинути боєкомплект в районі хутора Кучерів. Незначних ушкоджень зазнав один з будинків околиці населеного пункту, розбиті вікна та пошкоджено огорожу. Постраждалих немає", – повідомив старовойт.
Нагадаємо
Губернатор курської області росії роман старовойт стверджував, що 17 червня стався мінометний обстріл прикордонного з Україною села гордіївка в коренівському районі.