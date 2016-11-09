В Кубе начали военные учения после победы Д.Трампа на президентских выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Правительство Кубы объявило о начале пяти дней общенациональных учений на территории всей страны, сразу же после объявления победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Как сообщается, Куба объявила о начале пяти дней общенациональных учений для подготовки войска противостоять тому, что правительство называет "ряд действий противника".
Отмечается, что правительство не связывает начало военных учений с победой в президентских выборах в США Д.Трамп, однако объявление о тактических учениях по всей стране совпадают с объявлением победы Д.Трампа.
Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.