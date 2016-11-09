В Кубе начали военные учения после победы Д.Трампа на президентских выборах

Как сообщается, Куба объявила о начале пяти дней общенациональных учений для подготовки войска противостоять тому, что правительство называет "ряд действий противника".

Отмечается, что правительство не связывает начало военных учений с победой в президентских выборах в США Д.Трамп, однако объявление о тактических учениях по всей стране совпадают с объявлением победы Д.Трампа.

Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.