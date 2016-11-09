У Кубі розпочали військові навчання після перемоги Д.Трампа на президентських виборах

Як повідомляється, Куба оголосила про початок п’яти днів загальнонаціональних військових навчань для підготовки війська протистояти тому, що уряд називає "ряд дій противника".

Зазначається, що Уряд не пов’язує початок військових навчань з перемогою у президентських виборах в США Д.Трампа, однак оголошення про тактичні навчання по всій країні співпадають з оголошення перемоги Д.Трампа.

Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.