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В Кропивницком выступили против жестокого обращения с животными в цирках

В Кропивницком выступили против жестокого обращения с животными в цирках

Киев  •  УНН

 • 10208 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 мая. УНН. Городской совет Кропивницкого запретил размещение на территории областного центра передвижных и других мобильных цирков с животными. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, передает УНН.

"В Украине несколько лет ведется настоящая борьба за цирк без животных. Такое стремление связано с желанием остановить жестокую дрессуру животных и содержание их в плохих условиях. Цирк с животными запретили уже в более чем 45 странах мира. Недавно решение о таком запрете приняли на сессии Киевского городского совета", - говорится в заметке.

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Напомним, окружной административный суд признал законным постановление Киевской городской государственной администрации о запрете в столице гастролей передвижных цирков, которые используют в своих представлениях животных.

Украинские Национальные Новости

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