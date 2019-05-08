У Кропивницькому виступили проти жорстокого поводження з тваринами у цирках

“В Україні кілька років ведеться справжня боротьба за цирк без тварин. Таке прагнення пов’язане з бажанням зупинити жорстоку дресуру тварин та утримання їх в поганих умовах. Цирк з тваринами заборонили вже в більше, ніж 45 країнах світу. Нещодавно рішення про таку заборону прийняли на сесії Київської міської ради”, — йдеться в дописі.

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Нагадаємо, окружний адміністративний суд визнав законним постанову Київської міської державної адміністрації про заборону у столиці гастролей пересувних цирків, які використовують у своїх виставах тварин.