В Кропивницком у трех членов УИК обнаружили COVID-19

"У трех членов комиссии не было никаких признаков болезни. Но тест показал, что организм борется с COVID-19. После обработки помещения комиссия работает, хватает кворума", - отметила Аветесян-Бершадский.

Напомним, ранее стало известно, что от осложнений вызванных COVID-19 умер первый номер по 1 округу в Христиновский городской совет партии "Европейская Солидарность" в городской совет.



Как сообщал УНН, в Украине по состоянию на 8:45 25 октября зафиксировано уже 343 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 6000.