В Кропивницком у трех членов УИК обнаружили COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На участке № 350885, который находится на территории Центральной городской больницы в Кропивницком, в трех членов УИК обнаружили COVID-19. В то же время комиссия продолжает работать. Об этом заявила заместитель председателя Крепостной районной ТИК Оксана Аветесян-Бершадский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу гражданской сети ОПОРА.
"У трех членов комиссии не было никаких признаков болезни. Но тест показал, что организм борется с COVID-19. После обработки помещения комиссия работает, хватает кворума", - отметила Аветесян-Бершадский.
Напомним, ранее стало известно, что от осложнений вызванных COVID-19 умер первый номер по 1 округу в Христиновский городской совет партии "Европейская Солидарность" в городской совет.
Как сообщал УНН, в Украине по состоянию на 8:45 25 октября зафиксировано уже 343 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 6000.