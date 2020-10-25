У Кропивницькому у трьох членів ДВК виявили COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На дільниці № 350885, що знаходиться на території Центральної міської лікарні у Кропивницькому, в трьох членів ДВК виявили COVID-19. Водночас комісія продовжує працювати. Про це зазначила заступник голови Фортечної районної ТВК Оксана Аветесян-Бершадськ, передає УНН з посиланням на пресслужбу громадянської мережі ОПОРА.
“У трьох членів комісії не було ніяких ознаків хвороби. Але тест показав, що організм бореться з COVID-19. Після обробки приміщення комісія працює, вистачає кворуму”, — зазначила Аветесян-Бершадська.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що від ускладнень викликаних COVID-19 помер перший номер по 1 округу до Христинівської міської ради партії “Європейська Солідарність” до міської ради.
Як повідомляв УНН, в Україні на 8:45 25 жовтня зафіксовано вже 343 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — понад 6 тисяч.