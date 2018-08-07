В Кропивницком дело "Белых львов" направили в суд
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 августа. УНН. Прокуратура направила в Ленинский районный суд для рассмотрения по сути обвинительный акт в отношении членов организованной преступной группы "Белые львы". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области, перелом УНН.
В конце февраля 2018 прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве по фактам совершения в течение 2016-2017 годов на территории Кропивницкого организованной группой под названием White Lions ( "Белые львы") преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 126 (побои и истязания), ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК Украины. Подозрение объявили 21 человеку, из которых 13 совершали преступления, будучи несовершеннолетними. Правоохранители доказали их участие в 13 эпизодах.
Группировка под названием "Белые львы" возникло в конце июня 2016 года, когда житель областного центра создал специальный аккаунт в соцсети "ВКонтакте", в которой привлекались и стали активными другие участники.
Группа искала через подставных молодых девушек (юношей) лиц, соглашались на совместное проведение свободного времени. После назначения встречи в условленном месте на нее вдруг прибывали члены "Белые львы", где коллективно наносили телесные повреждения потерпевшему, при этом все действия снимали, отбирали деньги и ценные вещи в качестве вознаграждения за НЕ обнародования соответствующих видеозаписей.
На сегодня подозреваемые, их защитники и законные представители завершили ознакомление с материалами уголовного производства. Теперь оценку деятельности преступной группировки должен предоставить суд.
Напомним, харьковская полиция завершила досудебное расследование в отношении участников организованной преступной группы. Выяснилось, что злоумышленники почти полгода занимались разбойными нападениями на жителей города Харькова и области. Бандиты подыскивали своих жертв среди обеспеченных граждан, а затем, применяя насилие, завладевали деньгами и ювелирными изделиями пострадавших.