У Кропивницькому справу "Білих левів" направили до суду
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 серпня. УНН. Прокуратура направила до Ленінського районного суду для розгляду за суттю обвинувальний акт щодо членів організованої злочинної групи "Білі леви". Про це повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області, перелає УНН.
Наприкінці лютого 2018 року прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами вчинення упродовж 2016-2017 років на території Кропивницького організованою групою під назвою White Lions ("Білі леви") злочинів, передбачених ч. 2 ст. 126 (побої і мордування), ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 187 (розбій), ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вимагання), ч. 1 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) КК України. Підозру оголосили 21 особі, з яких 13 вчиняли злочини, будучи неповнолітніми. Правоохоронці довели їхню участь у 13 епізодах.
Угрупування під назвою "Білі леви" виникло наприкінці червня 2016 року, коли житель обласного центру створив спеціальний акаунт в соцмережі "ВКонтакте", до якої долучались та стали активними інші учасники.
Група шукала через підставних молодих дівчат (хлопців) осіб, які погоджувались на спільне проведення вільного часу. Після призначення зустрічі в обумовленому місці на неї раптом прибували члени "Білі леви", де колективно завдавали тілесні ушкодження потерпілій особі, при цьому всі дії фільмували, відбирали гроші та цінні речі як винагороду за не оприлюднення відповідних відеозаписів.
На сьогодні підозрювані, їхні захисники та законні представники завершили ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Тепер оцінку діяльності злочинного угрупування має надати суд.
Нагадаємо, харківська поліція завершила досудове розслідування стосовно учасників організованої злочинної групи. З'ясувалося, що зловмисники майже півроку займалися розбійними нападами на жителів міста Харкова та області. Бандити підшукували своїх жертв серед забезпечених громадян, а потім, застосовуючи насилля, заволодівали грошима і ювелірними виробами потерпілих.