У Кропивницькому справу "Білих левів" направили до суду

ukru
15:22 • 25803 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 46203 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 62221 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 61454 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 103329 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 148856 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 187006 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 273419 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166767 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142279 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.1 м/с
82 %
750 мм
Популярнi новини
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 56635 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 112219 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 95165 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 79853 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 71675 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 62221 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 141758 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 273421 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 206311 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 234867 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 11284 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 27395 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 29618 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 33023 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 56635 перегляди
Актуальне
У Кропивницькому справу "Білих левів" направили до суду

У Кропивницькому справу "Білих левів" направили до суду

Київ • УНН

 • 7891 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 серпня. УНН. Прокуратура направила до Ленінського районного суду для розгляду за суттю обвинувальний акт щодо членів організованої злочинної групи "Білі леви". Про це повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області, перелає УНН.

Наприкінці лютого 2018 року прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами вчинення упродовж 2016-2017 років на території Кропивницького організованою групою під назвою White Lions ("Білі леви") злочинів, передбачених ч. 2 ст. 126 (побої і мордування), ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 187 (розбій), ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вимагання), ч. 1 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) КК України. Підозру оголосили 21 особі, з яких 13 вчиняли злочини, будучи неповнолітніми. Правоохоронці довели їхню участь у 13 епізодах.

Угрупування під назвою "Білі леви" виникло наприкінці червня 2016 року, коли житель обласного центру створив спеціальний акаунт в соцмережі "ВКонтакте", до якої долучались та стали активними інші учасники.

Група шукала через підставних молодих дівчат (хлопців) осіб, які погоджувались на спільне проведення вільного часу. Після призначення зустрічі в обумовленому місці на неї раптом прибували члени "Білі леви", де колективно завдавали тілесні ушкодження потерпілій особі, при цьому всі дії фільмували, відбирали гроші та цінні речі як винагороду за не оприлюднення відповідних відеозаписів.

На сьогодні підозрювані, їхні захисники та законні представники завершили ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Тепер оцінку діяльності злочинного угрупування має надати суд.

Нагадаємо, харківська поліція завершила досудове розслідування стосовно учасників організованої злочинної групи. З'ясувалося, що зловмисники майже півроку займалися розбійними нападами на жителів міста Харкова та області. Бандити підшукували своїх жертв серед забезпечених громадян, а потім, застосовуючи насилля, заволодівали грошима і ювелірними виробами потерпілих. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.49
Brent
$72.35
Bitcoin
$87,843.80
S&P 500
$5,770.56
Газ TTF
$41.84
Золото
$3,055.26
Ethereum
$2,067.69