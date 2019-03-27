В Кропивницке организатор заказного убийства попросился на свободу

По версии следствия, мужчина подозревается в организации законченного покушения на убийство председателя фермерского хозяйства из Херсонской области.

Защитник подозреваемого обратился с апелляционной жалобой на решение следственного судьи, просил отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения, поскольку считает незаконным задержание и необоснованным объявленную подозрение, отмечает, что задержание и объявления подозрения проводилось неуполномоченным органом.

Прокурор настаивал на законности и обоснованности постановления следственного судьи, поскольку объявленное подозрение обосновано, а содержание под стражей обеспечит предотвращение рисков.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили заказное убийство предпринимателя из Херсона, задержав организатора преступления. Оперативники спецслужбы установили, что один из членов организованной группировки из Запорожья подыскивал исполнителей заказного убийства в криминальной среде Кировоградщины. Организатор собирался похитить херсонского фермера для вымогательства почти 100 тысяч долларов США. После получения всей суммы предпринимателя планировалось убить.