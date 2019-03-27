У Кропивницькому організатор замовного вбивства попросився на волю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Колегія суддів Кропивницького апеляційного суду залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту чоловіка, якого підозрюють в організації замовного вбивства, та залишила тримати підозрюваного під вартою без визначення розміру застави. Про це поінформували в прес-службі Кропивницького апеляційного суду, передає УНН.
За версією слідства, чоловік підозрюється в організації закінченого замаху на вбивство на голову фермерського господарства з Херсонської області.
Захисник підозрюваного звернувся з апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді, просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу, оскільки вважає незаконним затримання та необґрунтованою оголошену підозру, наголошує, що затримання та оголошення підозри проводилось не уповноваженим органом.
Прокурор наполягав на законності та обґрунтованості ухвали слідчого судді, оскільки оголошена підозра обґрунтована, а тримання під вартою забезпечить запобігання ризикам.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України запобігли замовному вбивству підприємця з Херсонщини, затримавши організатора злочину. Оперативники спецслужби встановили, що один з членів організованого угруповання з Запоріжжя підшукував виконавців замовного вбивства у кримінальному середовищі Кіровоградщини. Організатор збирався викрасти херсонського фермера для вимагання майже 100 тисяч доларів США. Після отримання всієї суми підприємця планувалося вбити.